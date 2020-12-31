أخبار عاجلة

محمد بن سلمان وأمير قطر .. عناق حار عند سلم الطائرة على أرض السعودية لأول مرة منذ بدء المقاطعة -
8 الصبح - د/هاني الناظر يوضح أسباب تساقط الشعر ؟ -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 5/1/2021 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 5/1/2021 -
شاهد.. ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر في مطار العلا -
فيديو.. وصول أمير الكويت إلى مطار العلا وولي العهد في مقدمة مستقبليه -
بالفيديو.. ولي العهد يستقبل محمد بن راشد في مطار العلا -
بسبب بيع المخدرات أمام منزله.. عاطل يقتل جاره في شبرا الخيمة- صور -
تحرير محاضر لـ 33 مواطنًا في سوهاج لعدم ارتداء الكمامة -
بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتفقد مجمع الخدمات المركزية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تركيا: الجيش يعتزم مواصلة انشطته في سوريا والعراق وليبيا ودول اخرى

Print
تركيا: الجيش يعتزم مواصلة انشطته في سوريا والعراق وليبيا ودول اخرى تركيا: الجيش يعتزم مواصلة انشطته في سوريا والعراق وليبيا ودول اخرى

مصراوي Masrawy

06:58 م الخميس 31 ديسمبر 2020

أنقرة - (د ب ا):

أعلنت تركيا أن جيشها سوف يواصل انشطته بحزم في سوريا والعراق وليبيا ودول أخرى.

جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار لدى تفقده اليوم الخميس القوات التركية المرابطة على الحدود مع سوريا في ولاية كيليس جنوبي تركيا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وقال الوزير أكار إن أمن الحدود والشعب التركيين معرضان للخطر والتهديد، طالما أن الإرهابيين يجدون موطئ قدم لهم في شمال سوريا والعراق ،البلدان الجاران.

وأكد أنه انطلاقا من الثقة الكبيرة التي أودعها الشعب في جيشه، ستواصل القوات المسلحة التركية أنشطتها بحزم في ليبيا، وسوريا، وشمالي العراق، وأذربيجان، وكوسوفو، والبوسنة والهرسك، وأفغانستان، وقبرص، وشرق البحر المتوسط، وبحر إيجة.

وأضاف "إن الجيش في الوقت الذي يقوم بأنشطته فإنه لا يدافع ويحمي حقوق الشعب التركي فحسب؛ بل يدافع عن حقوق الأشقاء الأذربيجانيين والليبيين وكافة الدول الصديقة والشقيقة والمضطهدين والضحايا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 1056 شقة بمشروعي جنة وسكن مصر

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء لهوه في سوهاج

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

براتب 4 آلاف ريـال.. "القوى العاملة" تعلن فرص عمل للمصريين بالسعودية

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام

شبكة عيون الإخبارية