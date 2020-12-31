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وزير الثقافة: علماء سعوديون عثروا على اكتشاف مهم في شعيب الأدغم شرق القصيم

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أدوات حجرية (فؤوس) تعود إلى فترة العصر الحجري القديم (الحضارة الآشولية)

وزير الثقافة: علماء سعوديون عثروا على اكتشاف مهم في شعيب الأدغم شرق القصيم

قال وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، إن علماء سعوديين عثروا على اكتشاف مهم، وهو عبارة عن أدوات حجرية (فؤوس) تعود إلى فترة العصر الحجري القديم (الحضارة الآشولية) في شعيب الأدغم شرق منطقة القصيم.
جاء ذلك في تغريدة لوزير الثقافة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أرفقه بصور الأدوات الحجرية (فؤوس) التي تم اكتشافها وهي تعود إلى فترة العصر الحجري القديم (الحضارة الآشولية) والتي عثر عليها في شعيب الأدغم شرق منطقة القصيم .

وزير الثقافة: علماء سعوديون عثروا على اكتشاف مهم في شعيب الأدغم شرق القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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