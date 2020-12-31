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بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صياين مصريين في

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بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صياين مصريين في السعودية بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صياين مصريين في

مصراوي Masrawy

06:43 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الخميس، إلقاء السلطات القبض على 3 صيادين من أبناء مركز البرلس، أثناء تواجدهم على الحدود السعودية - اليمنية، بسبب هروبهم من الكفيل، إثر حدوث مشاكل معه في الفترة الأخيرة.

وأكد نقيب الصيادين بمركز البرلس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أحد الصيادين المقبوض عليهم، أرسل رسالة لزوجته أبلغهم فيها بالقاء القبض عليهم، وبوضعهم الحالي، مطالبًا إياها برعاية والديه جيدًا قائلا لها:"خلي بالك من أبوية وأمي..احنا مقبوض علينا في السعودية..ودي هتكون آخر مكالمة معاكم لأننا مانعرفش مصيرنا هيكون إيه".

ولفت إلى أن الصيادين الثلاثة محمد أحمد محمد شرابي، وشقيقه رضا، والسيد سمير علي أحمد مرزه، غادروا محل إقامتهم في مدينة برج البرلس، يوم 13 يوليو 2019، متجهين للعمل في ميناء دارين، بمنطقة القطيف بالدمام في المملكة العربية السعودية، بطرق مشروعة من خلال عقود مبرمة.

وأوضح أنه بعد تواجدهم منذ ما يقرب من العام والنصف، في العمل بميناء دارين، حدثت مشكلة بينهم، والكفيل السعودي، بسبب رفضه مطالبهم بالحصول على إجازة لزيارة أسرهم في مدينة برج البرلس، وتطور الخلاف إلى مطالبة الكفيل إياهم بسداد مديونيات، ما جعلهم يهربون منه يوم 23 ديسمبر الجاري.

وقال شرابي إنه في اليوم الذي يليه 24 ديسمبر الجاري، جرى إلقاء القبض عليهم بمعرفة السلطات السعودية على الحدود السعودية - اليمنية، أثناء هروبهم إلى مسقط رأسهم، وذلك لعدم وجود إثبات هويتهم، نظرًا لحيازة الكفيل السعودي على الأوراق الرسمية الخاصة بهم، ووفق ذلك سوف يجرى ترحيلهم إلى منطقة حرس الحدود بجيزان فيما تعرف هناك بمنطقة الوافدين.

وطالبً نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، الخارجية المصرية، بالتدخل لدى السلطات السعودية لمعرفة مصير هؤلاء الصيادين الثلاثة، وإطلاق سراحهم وإنهاء مشاكلهم مع الكفيل، نظرًا لكونهم أرباب أسر ولا توجد أي مهنة أو مصدر رزق غير مهنة الصيد.

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