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تعرف على أول نشاط قام به الرئيس الجزائري منذ عودته من ألمانيا بعد تعافيه من كورونا

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تعرف على أول نشاط قام به الرئيس الجزائري منذ عودته من ألمانيا بعد تعافيه من كورونا تعرف على أول نشاط قام به الرئيس الجزائري منذ عودته من ألمانيا بعد تعافيه من كورونا

تعرف على أول نشاط قام به الرئيس الجزائري منذ عودته من ألمانيا بعد تعافيه من كورونا

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قانون الموازنة المالية للبلاد للعام 2021، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير المقبل.

وحسب بيان مكتب الرئاسة حضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد وعدد من كبار مسؤولي الدولة.

ويعد توقيع قانون الموازنة المالية لعام 2021، أحد الملفات المعلقة التي تنتظر الرئيس تبون، والذي عاد الثلاثاء أول من أمس إلى الجزائر عقب سفره في رحلة علاجية من الإصابة بكورونا إلى ألمانيا.

وكان البرلمان بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني صادقا على مشروع القانون، وبات ينتظر توقيع الرئيس عليه ليدخل حيز التنفيذ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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