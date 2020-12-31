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بينهم 49 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 2333 شابا بالقليوبية

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بينهم 49 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 2333 شابا بالقليوبية بينهم 49 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 2333 شابا بالقليوبية

مصراوي Masrawy

06:24 م الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 2333 شابًا، من بينهم 49 من أصحاب القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6368 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 211 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير، إنه تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 35 ألف جنيه ، لـ 17 عاملا، منها 9 منح مولود، و 5 منح زواج، ومنحتني وفاة، بالإضافة للمساهمة في عمل عملية جراحية كبرى لعامل آخر ، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19263 عاملا.

وأشارت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية - تقريرها الشهري بإنجازات المديرية خلال شهر نوفمبر - إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1759 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1740 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 6 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 18 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 951 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 286 محضرا، كما تم التفتيش على 54 منشأة يعمل بها 80 طفلا وتم تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة منها، وإجراء التفتيش على 337 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 189 محضرًا، وتم عقد 8 ندوات توعية، وبحث 74 شكوى في نفس المجال.

وفي مجال علاقات العمل، بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 110 شكاوى، تم تسوية 15 منها وديا، وإحالة 63 للقضاء، وحفظ 4 شكاوى ، ومازالت هناك 28 شكوى تحت البحث والدراسة، كما تم إصدار 7 تراخيص عمل الأجانب.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني جاري تنفيذ دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الاحراز - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لعدد 14 متدربة، كما تم تخريج 21 متدرباً أنهوا فترة التدريب بالوحدة ، فضلاً عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 17 متدربا، وصيانة المحمول لـ 13 متدربا، كما تم تخريج 6 متدربين أنهوا التدريب على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.

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