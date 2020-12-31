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السويد تمنع دخول 450 ألمانيا خططوا للاحتفال بالعام الجديد بسبب جائحة كورونا

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السويد تمنع دخول 450 ألمانيا خططوا للاحتفال بالعام الجديد بسبب جائحة كورونا السويد تمنع دخول 450 ألمانيا خططوا للاحتفال بالعام الجديد بسبب جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

06:16 م الخميس 31 ديسمبر 2020

استوكهولم - (أ ش أ):

أعلنت السلطات السويدية إيقاف ما يقرب من 450 مواطنا ألمانيا كانوا يخططون للاحتفال بالعام الجديد في السويد، وإعادتهم إلى وطنهم.

وذكرت السلطات - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس أنها قامت بإغلاق حدودها مع الدنمارك في 22 ديسمبر بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا. والحديث يجري فقط عن السفر عبر الحدود مع هذا البلد، أما الرحلات المباشرة من ألمانيا إلى السويد، فهي مسموح بها.

وأوضحت أنه يوجد مراقبة بنسبة 100٪ على من يدخلون، حيث يسمح بدخول فقط الذين توجد لديهم أسباب خاصة.

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