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"فيتوريا": المستقبل هنا في هذا البلد الجميل وشكراً للشعب "السعودي"

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"فيتوريا": المستقبل هنا في هذا البلد الجميل وشكراً للشعب "السعودي" "فيتوريا": المستقبل هنا في هذا البلد الجميل وشكراً للشعب "السعودي"

بعث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لنادي النصر برسالة للسعب السعودي، وجّه فيها بالغ شكره على حسن الاستقبال والمشاعر الطيبة التي غمروه بها أثناء تواجده.

وقال فيتوريا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "أتمنى للجميع عاماً جديداً سعيداً في 2021 ، وأشكر هذا البلد والشعب السعودي عامة على مشاعرهم الدافئة وطريقتهم التي عاملوني بها دائماً ، الآن المٌستقبل هٌنا في المملكة .. اعتنوا بهذا البلد الجميل".

وتمت إقالة البرتغالي فيتوريا مؤخراً عقب تردي نتائج الفريق بشكل غير مسبوق، علمًا بأنه حصد مع الفريق سابقاً لقب الدوري ولقب السوبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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