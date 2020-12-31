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كورونا .. الأردن يسجل 1427 إصابة جديدة  و849 حالة بالعراق

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كورونا .. الأردن يسجل 1427 إصابة جديدة  و849 حالة بالعراق كورونا .. الأردن يسجل 1427 إصابة جديدة  و849 حالة بالعراق
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا .. الأردن يسجل 1427 إصابة جديدة  و849 حالة بالعراق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 849 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 595291 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12813, فيما تم تسجيل 1493 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 537841 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 44637, منهم 162 يرقدون في العناية المركزة.

الأردن
سجلت الأردن 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2934494 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 270551 حالة شفاء بعد تسجيل 1708 حالات إضافية، كما سجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3834 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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