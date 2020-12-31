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"تقويم التعليم" تعقد اجتماعاً مع برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق

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"تقويم التعليم" تعقد اجتماعاً مع برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق "تقويم التعليم" تعقد اجتماعاً مع برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق
اليوم بمقر مركز "مسار" بالرياض

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) اليوم، اجتماعاً مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات "مشروعات" ومركز كفاءة تحقيق الإنفاق، وذلك بمقر مركز "مسار" بالرياض.

وهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون واعتماد منشآت وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون واعتماد الأكاديميات والمعاهد التدريبية ذات العلاقة.

حضر اللقاء من جانب الهيئة مديرو عموم مركز "مسار"، وممثل من إدارة الشراكات بالهيئة، وعدد من مديري الإدارات في برنامج "مشروعات" ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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