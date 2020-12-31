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الأردن : استمرار حظر الجمعة

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الأردن : استمرار حظر الجمعة الأردن : استمرار حظر الجمعة

جى بي سي نيوز :- أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام علي العايد، عن استمرار حظر التجول الشامل ليوم الجمعة كما هو معمول حاليا.

وأضاف العايد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في رئاسة الوزراء، مساء الأربعاء، أن النية كانت تتجه لرفع اجراءات الحظر، لكن اتجهت الى قرارات حذرة لمنع حدوث أي انتكاسة في الحالة الوبائية.

وقال، إن "المؤشرات الوبائية تشير بالفعل إلى نجاحنا في تسطيح المنحنى الوبائي لكن هذا الإنجاز يدفعنا إلى الحذر بشكل أكبر في اتخاذ القرارات، للمحافظة على هذا الاستقرار".

ولفت إلى أن الحكومة تتابع الوضع الوبائي بحرص شديد خاصة في ظل ظهور سلالة جديدة للوباء.

وأشار الى أن القطاعات والأنشطة غير المصرح لها بالعمل حالياً ونسبة العاملين في مقرات عملهم من موظفي القطاع العام سيستمر العمل وفقا للإجراءات والترتيبات المعمول بها حالياً دون تغيير.

وأكد العايد أن جميع الإجراءات تخضع إلى التقييم والمراجعة كل أسبوعين وفقاً للوضع الوبائي في حينه.

جي بي سي نيوز

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