إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من المصروفات الدراسية بجامعة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، موافقة مجلس الجامعة على إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية بالجامعة من المصروفات الدراسية بالبرامج الخاصة.

وقال قنصوه، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن كل كلمات الشكر والتقدير تعجز عن وصف ما قدمته الأطقم الطبية، لعلاج المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل، ووقوفهم في وجه الخطر.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القرار يأتي تقديرًا للتضحيات التي قدمها آبائهم للقضاء على فيروس كورونا، ودورهم البطولي في مواجهة الوباء، مؤكدًا أنهم لازالوا يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الموجة الثانية للفيروس.