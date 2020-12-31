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إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من المصروفات الدراسية بجامعة الإسكندرية

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إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من المصروفات الدراسية بجامعة الإسكندرية إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من المصروفات الدراسية بجامعة الإسكندرية

مصراوي Masrawy

09:34 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:
أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، موافقة مجلس الجامعة على إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية بالجامعة من المصروفات الدراسية بالبرامج الخاصة.
وقال قنصوه، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن كل كلمات الشكر والتقدير تعجز عن وصف ما قدمته الأطقم الطبية، لعلاج المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل، ووقوفهم في وجه الخطر.
وأضاف رئيس الجامعة، أن القرار يأتي تقديرًا للتضحيات التي قدمها آبائهم للقضاء على ، ودورهم البطولي في مواجهة الوباء، مؤكدًا أنهم لازالوا يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الموجة الثانية للفيروس.

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