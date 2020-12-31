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في 2020.. اكتشاف أكثر من 500 نوع جديد من الحيوانات والنباتات

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في 2020.. اكتشاف أكثر من 500 نوع جديد من الحيوانات والنباتات في 2020.. اكتشاف أكثر من 500 نوع جديد من الحيوانات والنباتات
لم تكن معروفة من قبل بما في ذلك أشنيات جديدة ودبابير وعناكب وديدان

في 2020.. اكتشاف أكثر من 500 نوع جديد من الحيوانات والنباتات

أشار تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إلى أن العلماء البريطانيين اكتشفوا في عام 2020، أكثر من 500 نوع جديد من الحيوانات والنباتات.

ووفق الصحيفة البريطانية؛ فقد اكتشف خبراء من متحف التاريخ الطبيعي في لندن عددًا كبيرًا من الأنواع التي لم تكن معروفة من قبل، بما في ذلك أشنيات جديدة، ودبابير، وعناكب، وديدان.

وتعليقًا على هذه الاكتشافات، قال المدير التنفيذي في متحف التاريخ الطبيعي، الدكتور تيم ليتلوود: "كان عام 2020 مميزًا بالنسبة للتنوع البيولوجي؛ حيث وثّقنا العديد من أصناف الحيوانات التي لم تكن معروفة من جانب العلماء".

وأضاف ليتلوود: "توصلنا إلى اكتشاف 503 أنواع جديدة، على أمل أن نكتشف المزيد في العام المقبل".

ومن بين الاكتشافات المثيرة، قرد "بوبا لانغور" المهدد بالانقراض، الذي يُقَدر تعداده في العالم بـ200 فقط، ووُجد قرب بركان خامد في ميانمار.

ووفق "سكاي نيوز"، اكتشف خبراء المتحف كذلك 70 نوعًا جديدًا من الدبابير، بالإضافة إلى 3 أنواع لم تكن معروفة من النحل الطنان، أحدها كان يعيش على هضبة التبت في منغوليا.

وكانت حصة الخنافس الأكبر في اكتشافات العام 2020؛ حيث تم التعرف على 170 نوعًا من هذه الحشرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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