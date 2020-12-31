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ميركل: عامي الأخير كان الأصعب ولن أترشح مرة أخرى

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ميركل: عامي الأخير كان الأصعب ولن أترشح مرة أخرى ميركل: عامي الأخير كان الأصعب ولن أترشح مرة أخرى
قالت: بدء التطعيم للوقاية من كوفيد-19 جعل 2021 يبشر بالأمل

ميركل: عامي الأخير كان الأصعب ولن أترشح مرة أخرى

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في آخر كلمة تُلقيها إلى الشعب بمناسبة حلول عام جديد، أن عام 2020 كان الأصعب على الإطلاق خلال قيادتها ألمانيا على مدى 15 عامًا؛ لكن بدء التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 جعل عام 2021 يبشر بالأمل.

وفي تعبير نادر عن مشاعرها، نددت ميركل بحركة احتجاج معارضة لإغلاق المؤسسات وإجراءات العزل العام، وقالت إنها ستتلقى اللقاح عندما يكون متاحًا على نطاق واسع.

وقالت: "دعوني أقول لكم شيئًا شخصيًّا في الختام: بعد تسعة أشهر ستجرى انتخابات برلمانية ولن أترشح مرة أخرى... ومن ثم فإن اليوم في جميع الحالات سيكون آخر مرة ألقي عليكم فيها كلمة بمناسبة العام الجديد"؛ وفق "رويترز".

وأضافت: "أظن أنني لا أبالغ عندما أقول: لم يحدث قط على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية أن كان العام المنصرم بهذا القدر من الثقل. ولم يحدث قط -رغم كل المخاوف وبعض الشكوك- أن كان تطلعنا إلى العام الجديد بهذا القدر من الأمل".

وقادت ميركل (66 عامًا) ألمانيا والاتحاد الأوروبي خلال أزمات؛ منها الأزمة المالية في عام 2008، وأزمة الديون اليونانية في العام التالي، وأزمة المهاجرين قبل خمسة أعوام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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