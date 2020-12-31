شاهد.. إعادة تأهيل وبناء عبارات درء السيول الخرسانية بـ"ينبع الصناعية"

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مشروع لـ"الهيئة الملكية" يُسهم في نقل الأمطار الساقطة إلى خارج المدينة

انتهت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية؛ ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة، من مشروع إعادة تأهيل العبارات الخرسانية بمدينة ينبع الصناعية.

وفي التفاصيل، تم الانتهاء من إعادة تأهيل ٤٠ عبارة، و٢٧ عبارة تم إزالتها بالكامل وإعادة بنائها من جديد، و١٣ عبّارة تم عمل صيانة لها وإزالة الأجزاء المتضررة بها من الأطراف، و١٦ عبارة في المنطقة الصناعية، و٢٤ عبارة في المنطقة السكنية.

وسيسهم هذا المشروع -بإذن الله تعالى- في نقل كمية الأمطار الساقطة إلى خارج المدينة ضمن مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بينبع الصناعية.

ينبع