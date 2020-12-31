أخبار عاجلة

بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا -
العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021 -
بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية -
إصابة ربة منزل وطالبة في حادث تصادم بسوهاج -
جلسة الحكم.. وصول محسن السكري للمحكمة الاقتصادية -
وزير الري: تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية في مقدمة أولويات الوزارة -
مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لطلبة كلية الإعلام -
بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي -
المكسيك تُجيز الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا/أكسفورد -
نيابة عن الملك... ولي عهد البحرين يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. إعادة تأهيل وبناء عبارات درء السيول الخرسانية بـ"ينبع الصناعية"

Print
مشروع لـ"الهيئة الملكية" يُسهم في نقل الأمطار الساقطة إلى خارج المدينة

شاهد.. إعادة تأهيل وبناء عبارات درء السيول الخرسانية بـ

انتهت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية؛ ممثلة في قطاع التشغيل والصيانة، من مشروع إعادة تأهيل العبارات الخرسانية بمدينة ينبع الصناعية.

وفي التفاصيل، تم الانتهاء من إعادة تأهيل ٤٠ عبارة، و٢٧ عبارة تم إزالتها بالكامل وإعادة بنائها من جديد، و١٣ عبّارة تم عمل صيانة لها وإزالة الأجزاء المتضررة بها من الأطراف، و١٦ عبارة في المنطقة الصناعية، و٢٤ عبارة في المنطقة السكنية.

وسيسهم هذا المشروع -بإذن الله تعالى- في نقل كمية الأمطار الساقطة إلى خارج المدينة ضمن مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بينبع الصناعية.

شاهد.. إعادة تأهيل وبناء عبارات درء السيول الخرسانية بـ

ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا

بالصور.. ولي العهد أثناء استقباله وفد البحرين بعد وصولهم مطار العلا

العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021

العلا.. وصول الوفد العماني للمشاركة في القمة الخليجية 2021

بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية

بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية

رهان وجذب وصف موحد.. هنا دلالات حديث ولي العهد عن "قمة العلا"

رهان وجذب وصف موحد.. هنا دلالات حديث ولي العهد عن "قمة العلا"

شبكة عيون الإخبارية