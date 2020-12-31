"اكشتوا ولبّسوا عيالكم".. خريطة طقس إجازة الأسبوع بتوقيع الحصيني

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تَوقُّع أمطار شبه غزيرة على أجزاء من مكة والشمالية والقصيم وغيرها

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة من اليوم الخميس إلى السبت بإذن الله، وأمطارًا شبه غزيرة في نطاق محدود على "أجزاء من مكة، والشمالية، والقصيم، والرياض، والصمان، والشرقية، وجنوب المدينة، وشرقي الجوف، وحائل، والكويت، والبحرين، وقطر، وقال: "اكشتوا والبسوا ولبّسوا عيالكم".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "مكة وجازان والساحل الغربي من جدة إلى جازان تميل للحرارة نهارًا معتدلة في الليل إن شاء الله، ودول الخليج من معتدلة نهارًا، وليلًا من لطيفة إلى تميل للبرودة مع رطوبة نسبية تُلطّف الأجواء والرياح شمالية من خفيفة إلى معتدلة السرعة في وسط وشمال الخليج وشمال شرقية إلى شرقية في جنوبه".

وتابع: "أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس إلى السبت، متوقع أن تكون معتدلة نهارًا ومن باردة لباردة جدًّا ليلًا على الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية، والمدينة النبوية والشرقية".حالة الطقس الأرصاد أمطار