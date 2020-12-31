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تقارير: أطلع على مزاعم برصد الصين مكافآت لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان

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تقارير: ترامب أطلع على مزاعم برصد الصين مكافآت لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان تقارير: أطلع على مزاعم برصد الصين مكافآت لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان

مصراوي Masrawy

08:03 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد اطلع على معلومات استخباراتية مزعومة تشير إلى أن الصين عرضت أموالا على جهات فاعلة غير حكومية في أفغانستان لمهاجمة الجنود الأمريكيين في البلاد.

ونشرت هذه المزاعم أمس الاربعاء، من جانب موقع أكسيوس الإخبارى وشبكة (سي إن إن) التليفزيونية نقلا عن مسؤولين بارزين في ، في تطور من المحتمل أن يزيد من توتر العلاقات الأمريكية مع الصين.

وذكر موقع أكسيوس أنه تم إطلاع الرئيس على المعلومات الاستخباراتية في 17 ديسمبر الجاري وأن المسؤولين يعملون على التحقق من صحة هذه المزاعم.

وفي الصيف الماضي، ترددت معلومات استخباراتية حول رصد مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان وتسببت في موجة من الاضطرابات في واشنطن.

ومع ذلك، ينفى ترامب دائمًا هذه التقارير ويصفها بأنها "أخبار زائفة".

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مصراوي Masrawy

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