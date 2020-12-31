3 تعليمات.. كيف تحمي نفسك من كورونا أثناء التحدث مع الآخرين؟

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها على فيسبوك، منشورا توعويا يتضمن إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء التحدث مع الآخرين.

وتضمنت الإرشادات التي نشرتها الوزارة، أن التحدث من خلال الموبايل أو التليفون الأرضي أفضل اختيار، لكن عند وجود ضرورة للتحدث وجها لوجه يفضل اتباع التعليمات التالية:

1- ارتداء الكمامة.

2- التباعد بمسافة لا تقل عن متر.

3- اختصار الزمن اللازم للمحادثة قدر الإمكان.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية على مدار الساعة منعا للعدوى.