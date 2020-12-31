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نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية المعتمدية وبرك الخيام بكرداسة

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نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية المعتمدية وبرك الخيام بكرداسة نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية المعتمدية وبرك الخيام بكرداسة

مصراوي Masrawy

01:45 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية لتفقد قرية المعتمدية وبرك الخيام بمركز ومدينة كرداسة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والوقوف على مستوى الخدمات بالمدينة.

وشدد الشهابي، على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

كما التقى نائب المحافظ بعدد كبير من الأهالي للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة على مستوى القريتين.

رافق نائب المحافظ، المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة كرداسة.

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