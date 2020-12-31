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جامعة الجوف تواصل إجراءات فهرسة وتأهيل جميع مكتباتها

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لمعالجة 77 ألف تسجيلة ببليوجرافية وتصنيف مقنيات "المركزية "

جامعة الجوف تواصل إجراءات فهرسة وتأهيل جميع مكتباتها

تواصل عمادة شؤون المكتبات بجامعة الجوف تنفيذ الإجراءات الفنية الخاصة بأوعية المعلومات في جميع مكتبات الجامعة في كل ما يتعلق بفهرسة وتصنيف الكتب وفقاً لمعايير رؤوس الفهرس العربي الموحد وتصنيف ديوي العشري وقواعد الفهرسة الأنجلو أمريكية (مارك 21) والفهرسة المقروءة آلياً، بهدف تكويد أشكال البيانات الببليوجرافية في تسجيلات أوعية المعلومات سواء في المكتبة المركزية في المدينة الجامعية أو المكتبات الفرعية.

وقالت مديرة إدارة عمادة شؤون المكتبات وفاء العقل إن هذه الإجراءات تأتي ضمن المشروع الشامل لإعادة تأهيل مكتبات الجامعة ويشمل جميع أوعية المعلومات الخاصة في المكتبة المركزية ومجمع الطالبات بسكاكا وباقي المكتبات في محافظتي طبرجل والقريات؛ لربطها وتجهيزها بهدف التسهيل على الباحثين والطلبة ومساعدتهم في الحصول على المصادر المعلوماتية بأقصر وقت وأقل جهد، حيث سيسهم المشروع في تلبية أهم متطلبات المكتبات المتمثلة في توفر المصادر المعلوماتية بأشكالها المتعددة على نظام البحث الآلي لمكتبات الجامعة.

وأكدت" العقل" أن الإجراءات الفنية للتسجيلات تأتي متزامنة لإتاحة التشارك في مصادر المعلومات بين المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية مما يتيح خدمات متوازنة لجميع المستفيدين مشيرة إلى معالجة 77 ألف تسجيلة ببليوجرافية، وتصنيف وإعادة ترفيف أكثر من نصف مقتنيات المكتبة المركزية.

جامعة الجوف تواصل إجراءات فهرسة وتأهيل جميع مكتباتها

جامعة الجوف تواصل إجراءات فهرسة وتأهيل جميع مكتباتها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية