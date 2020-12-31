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نزيف الأنف وطنين بالأذن.. الصحة تكشف أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم

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نزيف الأنف وطنين بالأذن.. الصحة تكشف أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم نزيف الأنف وطنين بالأذن.. الصحة تكشف أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم

مصراوي Masrawy

12:35 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أعراض ارتفاع ضغط الدم.

ونشرت صفحة الوزارة على فيسبوك، مقطع أوضح أن تلك الأعراض تتمثل في التالي:

- نزف دم من الأنف.

- طنين بالأذن.

- الدوار.

- خفقان غير منتظم في القلب.

- الصداع.

وقالت الصحة، إن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة في انتظار المواطنين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

ويمكن للمواطنين معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة .​

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