كندا تشترط سلبية اختبار كورونا قبل السفر إليها

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كندا - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، أن المسافرين جوا الذين يدخلون كندا سيحتاجون إلى تقديم دليل على اختبار سلبي لفيروس كوفيد-19 قبل الوصول إلى البلاد، حيث يجب أن يتلقى المسافرون اختبار "تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي" في غضون 72 ساعة قبل ركوب الطائرة.

وقال وزير الشؤون الحكومية الدولية الكندي، دومينيك ليبلانك، إن هذا الأمر سيتم تطبيقه "بسرعة"، على الرغم من أنه لم يقدم موعدا محددا، محذرًا أن الإجراء لا يحل محل فترة الحجر الصحي الإلزامية التي حددتها الحكومة الفيدرالية لمدة 14 يومًا.

وقال بلير خلال مؤتمر صحفي: "هذا ليس بديلا عن الحجر الصحي. إنه مطلب إضافي"، مضيفًا أن وكالة خدمات الحدود الكندية ستزيد من وجودها في المطارات عبر كندا.

ونصحت الحكومة الفيدرالية بعدم السفر غير الضروري خارج كندا منذ بداية الوباء، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا يوم الأربعاء إلى أن حوالي 2 في المائة من حالات الفيروس تم إحضارها إلى البلاد من الخارج.

وفي سياق متصل، كشف رئيس فريق العمل المسؤول عن توزيع اللقاحات المضادة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مقاطعة أونتاريو، ريك هيلير، عن خطة مفصلة لحملة التطعيم ضد الفيروس على نطاق واسع تتكون من ثلاث مراحل تبدأ من شهر يناير 2021.

وقال الجنرال هيلير، وهو الرئيس الأسبق لهيئة أركان الدفاع في القوات المسلحة الكندية، إن أونتاريو تتوقع الحصول على كميات كبيرة من اللقاحات مطلع العام المقبل بالتزامن مع تركيز سلطاتها على تطعيم الأشخاص المسنين الأكثر ضعفا والعاملين في قطاع الصحة.

وتبدأ المرحلة الأولى من يناير حتى أبريل المقبل، حيث تنوي حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو تركيز جهود التطعيم على العاملين في قطاع الصحة، وهم من الأكثر تعرضا للجائحة بحكم ظروف عملهم، وعلى نزلاء دور المسنين ودور الرعاية الطويلة الأمد.

ومن المتوقع أن ترتفع كمية اللقاحات والتطعيم تدريجيا على امتداد شهر يناير المقبل، أما المرحلة الثانية من حملة التطعيم فتمتد من أبريل حتى أغسطس، وهذه المرحلة واسعة النطاق، يتم خلالها إعطاء ملايين الجرعات اللقاحية شهريا لشريحة أوسع من سكان أونتاريو.

وتنوي سلطات أونتاريو خلال هذه المرحلة الثانية إنشاء مراكز للتطعيم على نطاق واسع. كما أن بعض المستشفيات ستشارك في حملة التلقيح.

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة، التي تبدأ في أغسطس المقبل، تكون اللقاحات متوفرة بكثرة وبصورة متواصلة في أماكن عدة، من ضمنها عيادات أطباء العائلة والصيدليات.

وقال هيلير إن تناول اللقاح في المرحلة الثالثة سيكون بسهولة الحصول على اللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية.