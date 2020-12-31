المحكمة العليا بالبرازيل تمدد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

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برازيليا - (د ب ا)

قرر قاضي المحكمة العليا البرازيلية ريكاردو ليفاندوفسكي، تمديد حالة الطوارئ العامة المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" في البرازيل بدون الكشف عن كيفية حصولها على المعلومات.

ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ في 31 ديسمبرالحالي، حسبما ذكرت اليوم الأربعاء، وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت البرازيل قد اعلنت في العشرين من شهر مارس الماضي حالة الطوارئ بسبب كورونا.

ووفقا لبيانات مجمعة لجامعة هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 56ر7 مليون حالة إصابة حتى الساعة 07:30 بتوقيت ساو باولو اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 192 ألفا و681 حالة وفاة. وتعافى 75ر6 مليون شخص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقد مر الآن 44 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.