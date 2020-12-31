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الجيزة: حملة مسائية تسفر عن غلق مركزين للدروس الخصوصية بالطالبية

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الجيزة: حملة مسائية تسفر عن غلق مركزين للدروس الخصوصية بالطالبية الجيزة: حملة مسائية تسفر عن غلق مركزين للدروس الخصوصية بالطالبية

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12:00 ص الخميس 31 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

شنت أجهزة حي الطالبية بمحافظة الجيزة حملة مسائية على مراكز الدروس الخصوصية تنفيذا لقرارات بإغلاق تلك المراكز وتطبيق إجراءات مواجهة المستجد.

شملت الحملة، بحسب بيان للمحافظة، غلق سنتر العراقي بشارع أبوالفدا من شارع الهرم وستنر بين الجناين شارع عبداللطيف عبدالفتاح من العريش وتم إيداع الإشغالات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة مراكز الدروس الخصوصية والتصدي لانتشارها. ​

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