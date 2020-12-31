الجيزة: حملة مسائية تسفر عن غلق مركزين للدروس الخصوصية بالطالبية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

شنت أجهزة حي الطالبية بمحافظة الجيزة حملة مسائية على مراكز الدروس الخصوصية تنفيذا لقرارات الحكومة بإغلاق تلك المراكز وتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

شملت الحملة، بحسب بيان للمحافظة، غلق سنتر العراقي بشارع أبوالفدا من شارع الهرم وستنر بين الجناين شارع عبداللطيف عبدالفتاح من العريش وتم إيداع الإشغالات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة مراكز الدروس الخصوصية والتصدي لانتشارها. ​