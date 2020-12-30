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يشتبه في كونها مخدرة.. إحباط تهريب 162 ألف قرص أدوية بميناء الدخيلة (صور)

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يشتبه في كونها مخدرة.. إحباط تهريب 162 ألف قرص أدوية بميناء الدخيلة (صور) يشتبه في كونها مخدرة.. إحباط تهريب 162 ألف قرص أدوية بميناء الدخيلة (صور)

مصراوي Masrawy

11:26 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت سلطات جمارك ميناء الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 162 ألف قرص أدوية، يشتبه في كونها مخدرة، داخل شحنة أقمشة قادمة من الصين، وذلك بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وردت معلومات لرجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة ومباحث الأموال العامة، باعتزام شركة "س.أ.أ" إدخال أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الحاوية رقم CAIU9587098 القادمة من الصين والتي تحوي أقمشة، وفقًا للمستندات.

جرى تشكيل لجنة جمركية برئاسة ممدوح عبدالغني، مدير المركز المطور، وتبين وجود 162 ألف قرص أدوية يشتبه أن تكون مخدرة مخبأة داخل كراتين في رولات الأقمشة، فضلًا عن 6000 عبوة فارغة معدة للتعبئة مدون عليها tamol x 256.

قرر السيد العوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، والتحفظ على المضبوطات.

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