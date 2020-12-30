أخبار عاجلة

استمرار الشبورة الكثيفة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالدرجات -
الذيابات : نقلنا نحو 3.5 مليون برميل من النفط العراقي إلى الأردن -
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة -
أمريكا تسجِّل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بـ"كورونا" و2321 وفاة -
الكويت.. تعليق مؤقت للرحلات من وإلى المملكة المتحدة الأربعاء المقبل وإلى إشعار آخر -
كورونا يصيب 1565 تونسيًا و1005 مغربي و249 جزائريًا في الـ 24 ساعة الماضية -
على رِسْلك أيها القائد..! -
شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على صحة عمرو موسى بعد إصابته بكورونا -
هل يمكن تعجيل الزكاة لإخراجها للمتضررين من كورونا؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب -
​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

Print
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

مصراوي Masrawy

11:29 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

وكالات

دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، إلى تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار المعمول به في ليبيا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011 وهي اليوم منقسمة بين معسكرين متنافسين هما ما تسمى بحكومة الوفاق ومقرها طرابلس، وسلطة في الشرق يمثلها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر.

وأثمرت محادثات بين طرفي النزاع الليبيين اتفاقا على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر 2021، من دون التوصل لاتفاق حول التي ستتولى الإشراف على العملية الانتقالية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

الجريمة التي هزت مصر.. قتل زوجته ثم أشعل سيجارة منتظراً وصول الشرطة

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

​مصر للطيران: السماح بالسفر إلى السعودية وفقًا لضوابط

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

شبكة عيون الإخبارية