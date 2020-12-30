المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله في إربد

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جي بي سي نيوز :- بدأ المستشفى الميداني العسكري الثاني في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد، الثلاثاء، باستقبال أُولى الحالات المرضية لمصابي فيروس كورونا المستجد؛ بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ودعم ومساندة جهود الحكومة في مواجهة الجائحة.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنه: "إن المستشفى مزود بكافة المعدات والأجهزة اللازمة للمصابين بالفيروس من أجهزة تنفس وأجهزة سحب سوائل، وأجهزة مراقبة التي تساهم في علاج المصابين".

وبين العميد الطبيب الوهادنه، أن المستشفى سيخدم المنتفعين من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذويهم، وأبناء محافظة إربد، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبما يضمن سلامة الكوادر الطبية من خطر الإصابة بالفيروس.

وأوضح مدير عام الخدمات الطبية الملكية أن المستشفى الميداني العسكري بدء باستقبال الحالات بالتزامن من حملة إجراء الفحوصات للمراجعين المدنيين والعسكريين في كافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

وأضاف أن المستشفى المقام على مساحة تبلغ 4650 م²، وبإشراف مباشر من مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، يحوي نحو 300 سرير لمرضى كورونا، منها 48 سريرا لـ (ICU)، و18 سريرا للعناية المتوسطة قابلة للزيادة و234 سريرا للحالات الخفيفة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح مستشفى ميداني آخر تابع للخدمات الطبية الملكية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تطوير القدرات للتعامل مع الجائحة، لتصل القدرة الاستيعابية في هذه المستشفيات الميدانية الثلاث إلى 900 سرير، منها 220 سريرا للعناية الحثيثة.​