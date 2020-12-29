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الاردن : اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمتين من بريطانيا

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الاردن : اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمتين من بريطانيا الاردن : اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور قادمتين من بريطانيا

جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من لأردنيين قادمين من بريطانيا.
وبين وزير الصحة أن الحالتين اللتين تم اكتشافهما تمت بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم.
وأشار الدكتور عبيدات أن الحالتين هما لزوجين قدما معاً يوم السبت في 19 من شهر كانون الأول الحالية وحالتهما الصحية ممتازة.
وبحسب وزير الصحة، يتم تطبيق إجراءات العزل الصحي على الحالتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

 

جي بي سي نيوز

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