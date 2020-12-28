إنشاء كلية لتكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية بجامعة دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

وافق مجلس جامعة دمياط على إنشاء كلية "تكنولوجيا علوم الغذاء والتغذية"، واعتماد اللائحة الداخلية، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات.

ترأس رئيس الجامعة الدكتور السيد دعدور اجتماع المجلس رقم 153، اليوم الإثنين، حيث وجه العمداء بالاستعداد بالشكل الأمثل لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

ووافق المجلس على على إنشاء برنامج "نظم معلومات الأعمال" بكلية التجارة واعتماد اللائحة الخاصة بالبرنامج، بنظام الساعات المعتمدة، ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لاستكمال الإجراءات. ويعد البرنامج تخصصًا مميزًا يجمع بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات.

كما وافق المجلس على فتح باب التقدم لتأهيلي الدكتوراة والدراسة بمرحلة الدكتوراة للعام الجامعي 2020/2021 بقسمي التدريب الرياضي ومناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية.​