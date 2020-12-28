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16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"

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16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" 16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"
بهدف تنظيم القطاع وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه

16 متحدثاً يناقشون

يشارك 16 متحدثاً من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري يوم غد الثلاثاء، في مؤتمر "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 29 - 30 ديسمبر الجاري عبر الشبكة الافتراضية.

وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في المملكة؛ ما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة؛ الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.

يُذكر أن الهيئة العامة للعقار خصّصت موقعاً إلكترونياً للراغبين في التسجيل من المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، والمواطنين، وذلك من خلال الرابط: sreievent.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية