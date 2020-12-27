ملف بالصور والفيديو : جولة للصحفيين في مستشفى عمان الميداني

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز : - نظمت وزارة الصحة السبت لعدد من الصحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية وبالتعاون مع البداد كابيتال جولة في مستشفى عمان الميداني " حمزة " للاطلاع على المستشفى المزود بجميع التجهيزات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية وفقا لأحدث المعايير العالمية.

ويعد هذا المستشفى الذي افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني الأسبوع الماضي الثالث لعلاج مصابي كورونا.

وتجول الصحفيون داخل المستشفى الميداني الذي أنشئ بمساحة 6800 متر مربع، ويضم 403 أسرة، منها 84 سريراً للعناية الحثيثة، و319 سريراً للعزل.

واكد أمين عام وزارة الصحة الدكتور وائل هياجنة أن مستشفى عمان الميداني الذي أنشئ بمحاذاة مستشفى الأمير حمزة سيبدأ قريبا بتقديم الخدمة واستقبال المصابين بفيروس كورونا.

تاليا بعض تغطيات وسائل الاعلام للجولة الصحفية : انقر للمشاهدة

موقع الغد

موقع المملكة

موقع الاردني

موقع نيروز

موقع الرأي

وكالة بترا

موقع السوسنة

صفحة عمان الاردنية

موقع الانباط

موقع الشاهين

موقع نيروز

موقع المقر

المملكة

موقع الدستور الالكتروني

موقع القلعة نيوز

موقع الساعة