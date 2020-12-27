فيصل البداد : المستشفيات التي نبنيها مقاومة للحرائق والاعاصير والزلازل ومزودة بنظام اوكسجين مركزي

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جي بي سي نيوز - قال مدير شركة البداد للإنشاءات الطبية المهندس فيصل فطين البداد أن انشاء المستشفيات الميدانية جاءت بتوجيهات ملكية سامية لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لمصابي كورونا بالمملكة، مشيرا إلى أن الشركة أنشأت 131 مستشفى ميدانيا في 27 دولة بعد موافقة السلطات المعنية بالقطاع الطبي في هذه الدول، ومنها الأردن والإمارات والسعودية والولايات المتحدة وايطاليا واسبانيا وليبيا والهند وغيرها.

وبين في تصريح لوكالة بترا خلال جولة اعلامية نظمتها وزارة الصحة في مستشفى عمان الميداني " حمزة " في طبربور ظهر السبت رصدتها المدينة نيوز : أن آلية إنشاء المستشفى اعتمدت على تقنية هندسية متطورة تستخدم للمرة الأولى خلال فترة قياسية تتراوح بين 15 حتى 30 يوماً، وتشمل إنشاء مبنى متكامل يلبي المعايير الطبية والصحية، ويتميز بمتانة أكبر من المباني التقليدية وبعمر افتراضي أطول، وكذلك بمقاومة العوامل الطبيعية كالزلازل والأعاصير وبعزل كامل داخلياً وخارجياً، وبمواصفات مطابقة للأنظمة والمعايير الصديقة للبيئة.

وتابع فيصل فطين البداد إن المستشفى اعتمد على تطوير أول منظومة مركزية لتمديد الأوكسجين لجميع غرف العلاج في المشافي الميدانية عوضاً عن الاعتماد على وحدات أسطوانات الأوكسجين المستقلة لكل مريض والتي شهدت نقصاً حاداً خلال الجائحة.