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18 وفاة و 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

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18 وفاة و 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن 18 وفاة و 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سجل اليوم السبت 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن.

ووفق الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزّعت الاصابات الجديدة كما يلي:

- (372) في محافظة العاصمة عمّان.

- (344) في محافظة إربد، منها (12) في الرمثا.

- (82) في محافظة البلقاء.

- (63) في محافظة المفرق.

- (63) في محافظة العقبة.

- (48) في محافظة عجلون.

- (27) في محافظة مأدبا.

- (21) في محافظة الزرقاء.

- (20) في محافظة الكرك.

- (5) في محافظة جرش.

- (3) في محافظة الطفيلة.

- (2) في محافظة معان.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (286,356) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (23,976) حالة.

وسُجّلت (18) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3729) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (85) حالة، فيما غادرت (49) حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (932) حالة.

كما بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (743) بنسبة إشغال (17%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (292) بنسبة إشغال (32%).

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (135) بنسبة إشغال (16%).

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (2339) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (258,651) حالة.

وتمّ إجراء (11,123) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,068,292) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (9.44%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

 

جي بي سي نيوز

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