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الأردن : إجراءات تخفيفية متدرجة خلال أيام

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الأردن : إجراءات تخفيفية متدرجة خلال أيام الأردن : إجراءات تخفيفية متدرجة خلال أيام

جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد إن لا تراجع حكومياً عن إعادة صرف العلاوات التي أوقفت بقرار حكومي صدر في أواسط شهر أذار العام الحالي.

وبين العايد في حديث لبرنامج ستون دقيقة أن درست إعادة العلاوات وفق اسس علمية وواقعية والأولويات المالية، لافتاً إلى أنه ستعاد لمن اقتطعت عنه اعتباراً من راتب الشهر المقبل.

وأشار الوزير في حديث رصدته "هلا أخبار" إلى أن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة تعمل بشكل حثيث للوقوف عى الحقائق العلمية فيما يتعلق بتحورات ، موضحاً أن الحكومة "اتخذت إجراءات (احترازية) منها وقف الرحلات المباشرة وغير المباشرة من بريطانيا" لاستجلاء الأمر.

وبين العايد أن لقاح كورونا سيصلنا منتصف الشهر المقبل وسيعطى حسب الأولوية لكبار السن والكوادر الطبية وضعفاء المناعة ومن لديهم أمراض مزمنة"، مشدداً على أن وجود اللقاح لا يعني انتهاء الوباء، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي هي متطلب رئيس للمحافظة على الوضع الوبائي.

وأفاد الوزير بأن الحكومة ستقوم بالإعلان عن إجراءات تخفيفية متدرجة خلال الايام المقبلة، منها النظر بقرار مواعيد الحظر الشامل.

وبين أن الحكومة جاءت بظرف استثنائي وتحديات الوضع الوبائي وانتشاره المجتمعي، وكان لابد من التركيز على زيادة القدرات الطبية وسعة المستشفيات، وأضاف "حاولنا التعاقد مع المستشفيات الخاصة لمضاعفة السعة الاستيعابية".

وأشار إلى أنه و"منذ اليوم الأول كان هناك حرص حكومي للقيام بمهامهما والتخفيف على المواطنين من أعباء وتأثيرات جائحة كورونا".

جي بي سي نيوز

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