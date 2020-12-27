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الجيش اليمني: قتلى وجرحى من "أنصار الله" في عملية نوعية شرقي الجوف

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القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، نقلاً عن القيادي الميداني العميد أحمد عبدالله محسن، إن "قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذت عملية إغارة نوعية على مواقع للحوثيين في منطقة دحيضة شرق المرَازِيق (مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجَوف)".

© REUTERS / Ali Owidha

وأضاف أن "الجيش تمكن خلال العملية من الوصول إلى مواقع الحوثيين"، مؤكداً "مقتل وإصابة عدد من عناصر الجماعة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكر المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، عبر حسابه على "تويتر"، أن "الحوثيين استهدفوا اجتماعاً يضم عدداً من مشايخ ووجهاء قبائل ذو حسين برئاسة الشيخ خالد بن خرصان (موالون للقوات الحكومية) في منطقة اليتمة (مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجوف)"، مؤكداً أن "القصف الصاروخي لم يسفر عن وقوع إصابات".

وأعلنت القوات الحكومية، مطلع الشهر الجاري، وقوع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، في مواجهات شرقي مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف، استهدفت خلالها مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات وآليات للجماعة في مناطق مختلفة شرقي المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ آذار/ مارس الماضي.

ويستمر القتال بين التحالف العربي بقيادة ، وجماعة "أنصار الله" منذ 2015، حيث أطلق التحالف عملية عسكرية دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة، ومنها صنعاء.

وتدعو الأمم المتحدة عبر مبعوثها مارتن غريفيث، اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إلى التوافق بشأن المقترح الأممي "الإعلان المشترك" المتضمن وقفاً لإطلاق النار وترتيبات اقتصادية وإنسانية واستئناف العملية السياسية.

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شبكة عيون الإخبارية