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ماذا حدث في بعد ساعة من تلقي الأمير محمد بن سلمان جرعة لقاح كورونا؟

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© AP Photo / Amr Nabil

وأكد الربيعة، أن "الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة"، موجها ‏الشكر لولي العهد على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات، وذلك حسب قناة "العربية".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد تلقى، مساء الجمعة الماضي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وقال وزير الصحة: "أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم".

وأضاف "ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لإحدى أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج"، والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

SputnikNews

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