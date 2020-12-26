وزير الدفاع التركي يغادر طرابلس بعد زيارة قصيرة إلى ليبيا

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مصراوي Masrawy

وكالات

غادر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، العاصمة الليبية طرابلس، مساء السبت، حسبما ذكرت "العربية".

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وصل اليوم السبت، إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة، بحسب موقع"آر.تي" الروسي.

وذكرت مصادر ليبية أن وزير الدفاع التركي غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة، مضيفة أنه من المقرر أن يزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.

وضم الوفد التركي الذي زار ليبيا، رئيس الأركان، ياشار غولر، وقائد القوات البرية، أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، والسفير التركي لدى ليبيا، سرحت أكسن.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من موافقة البرلمان التركي، الثلاثاء الماضي، على مد مهمة القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا.