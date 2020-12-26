أخبار عاجلة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا" -
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة -
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية -
‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تركيا: لم نرصد أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة

Print
تركيا: لم نرصد أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة تركيا: لم نرصد أي إصابة بسلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

11:21 م السبت 26 ديسمبر 2020

أنقرة - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده لم ترصد أي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير على موقع "تويتر" السبت، حول السلالة المتحورة من كورونا.

وقال قوجة: "في إطار التدابير، تقوم مختبراتنا بفحص عينات (بي سي آر) المأخوذة من أشخاص وافدين مؤخرا من بريطانيا وكانت لديهم نتائج اختبار إيجابية، وفحص العينات التي تم جمعها من مناطق مختلفة من بلادنا باستخدام طريقة التسلسل الجيني".

وأضاف وزير الصحة: "لم نرصد السلالة المتحورة لا في العينات المأخوذة من الوافدين، ولا العينات التي تم جمعها من مناطق مختلفة من البلاد".

وأعلنت السلطات البريطانية الأسبوع الماضي اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنها ليست أكثر شدة عن سابقتها، ولا تتطلب علاجا مختلفا.

وإثر اكتشاف السلالة الجديدة، أعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وفرض قيود إضافية على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

شبكة عيون الإخبارية