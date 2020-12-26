أخبار عاجلة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا" -
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة -
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية -
‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيران: غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز

Print
إيران: غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز إيران: غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز

مصراوي Masrawy

11:07 م السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات

أعلنت إيران، مساء السبت، عن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز، حسبما ذكرت "السومرية نيوز".

وأوضح نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان، إسماعيل مكي زادة، أن السفينة انقلبت على بعد 25 ميلا من جنوب شرق جزيرة لارك و9 أميال شمال شرق مضيق هرمز.

وذكر مكي زادة أن الطرف الإيراني أجرى اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر مضيق هرمز للعثور على البحارة السبعة الذين كانوا على متن السفينة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

استراتيجية وزارة الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

شبكة عيون الإخبارية