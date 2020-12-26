أخبار عاجلة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
بالفيديو .. شاهد أفضل 20 صورة للأرض من الفضاء بتوقيع "ناسا" -
"الغامدي": جاهزون لاستقبال المصلين في المسجد النبوي خلال الإجازة -
أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول أوروبية -
‏ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

5 مواجهات مثيرة الليلة.. أبرزها الأهلي والرائد و"ديربي الشرقية"

Print
5 مواجهات مثيرة الليلة.. أبرزها الأهلي والرائد و"ديربي الشرقية" 5 مواجهات مثيرة الليلة.. أبرزها الأهلي والرائد و"ديربي الشرقية"
في ختام الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

5 مواجهات مثيرة الليلة.. أبرزها الأهلي والرائد و

تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 5 مباريات.

ويلتقي في المباراة الأولى أبها مع الوحدة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ويدخل أبها اللقاء محتلاً المركز الـ 11 بـ 11 نقطة، فيما يدخل الوحدة اللقاء بـ 12 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية بالباحة يستضيف العين صاحب المركز الأخير بـ 7 نقاط نظيره التعاون الذي يحتل المركز الخامس بـ 14 نقطة.

ويستضيف الفتح نظيره الفيصلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء. ويحتل الفتح المركز الثالث عشر بـ 10 نقاط، بينما يحتل الفيصلي المركز السابع بـ 13 نقطة.

ويستضيف الرائد الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. ويحتل الرائد المركز الـ 12 بـ 11 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ 19 نقطة.

وفي آخر مباريات الجولة يلعب القادسية صاحب المركز الثامن بـ 13 نقطة ضد الاتفاق صاحب المركز السادس بـ 14 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع

خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع

شبكة عيون الإخبارية