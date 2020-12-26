نتنياهو: وفد مغربي يزور إسرائيل هذا الأسبوع

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مصراوي Masrawy

وكالات

قاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن وفدًا مغربيًا سيزور إسرائيل هذا الأسبوع بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأضاف نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر تويتر، تحدث خلاله عن المحادثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة، قائلاً: "اتفقنا على أن يأتي الوفد المغربي إلى هنا في بداية الأسبوع من أجل المضي قدما في كل شيء".

وأضاف أنه أنهى حديثه مع العاهل المغربي بعبارة "أنا أشعر بأنها بداية لصداقة جميلة"، المقتبسة من فيلم "كازابلانكا".

وكان وفدًا إسرائيلاً أمريكيًا، زار المغرب الأربعاء الماضي، على متن أول رحلة جوية تنطلق من إسرائيل إلى المغرب مباشرة، ووقعوا عددًا من اتفاقيات التعاون المشترك.