مسنة ألمانية تبلغ 101 عام تتلقى لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ)

تلقى كبار السن في مدينة هالبرشتات بولاية سكسونيا أنهالت الألمانية، اليوم السبت، اللقاح الخاص بفيروس كورونا قبل يوم واحد من بدء التطعيم على مستوى البلاد.

وتلقت إيديت كويزالا ذات المائة وواحد عام أول تطعيم لكبار السن في مركز كروجر لرعاية كبار السن.

وقال مراقبون إن إيديت كويز تلقت الوخزة بهدوء وابتسامة خلف كمامة الفم والأنف التي كانت ترتديها.

وذكر توبياس كروجر صاحب المركز والمتخصص في شؤون الرعاية أن المنطقة الإدارية كانت قد سألت من قبل عما إذا كان المركز جاهزا لإعطاء التطعيمات للنزلاء أم لا.

وأضاف كروجر: "كل يوم ننتظر فيه هذه التطعيمات هو انتظار زائد عن الحاجة".

ووفقا لكروجر فإن أربعين من نزلاء المركز البالغ عددهم 59 شخصا وعشرة من طاقم العاملين به البالغ عددهم حوالي 40 شخصا كانوا يريدون تلقي التطعيمات، مبينا أنه هو نفسه قبل هذا العرض وتلقى اللقاح وأنه يرى أن التطعيمات مسألة مجدية.

وأضاف كروجر قائلا: "لكنني أتفهم أيضا المخاوف"، مشيرا إلى أن التطعيم الثاني الذي يمثل ضرورة للتحصين ضد الفيروس في منشاته سيتم في الخامس عشر من يناير المقبل.

وما يزال معدل الإصابة مرتفعا في ولاية سكسونيا أنهالت، حيث إنه أعلى معدل على المستوى الوطني.

وأبلغت وزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية اليوم السبت أن معدل الإصابات الجديدة بالعدوى بلغ 21155 لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، بينما بلغ آخر معدل على مستوى ألمانيا كلها 171 لكل 100 ألف.

من المقرر أن يبدأ التطعيم رسميا في ألمانيا يوم غد الأحد.

وتم تسليم عشرات الآلاف من جرعات اللقاح اليوم السبت، وسيتم توزيعها على مراكز التطعيم والفرق المتنقلة من قبل السلطات المسؤولة في الدولة.

ويجب أولا تطعيم الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 80 عاما، إضافة إلى الممرضات وأطقم المستشفيات المعرضون للخطر بشكل أكبر.