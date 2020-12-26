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"شراحيلي" ضمك: مَن يلعب أمام النصر لا بد أن يبدع

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"شراحيلي" ضمك: مَن يلعب أمام النصر لا بد أن يبدع "شراحيلي" ضمك: مَن يلعب أمام النصر لا بد أن يبدع

قال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك خالد شراحيلي أن المباريات الكبيرة تجبر اللاعبين على إظهار مستوياتهم المميزة؛ لذلك فإن اللعب أمام النصر كان بمنزلة الدافع بالنسبة له ولزملائه للظهور بمستوى فني عالٍ.

وزاد شراحيلي في مقابلة عبر الناقل التلفزيوني، عقب تعادل فريقه مع النصر دوريًّا 2/ 2: "النصر فريق كبير، والملعب رائع ومميز؛ لذلك كان يجب علينا اللعب بكل قوة؛ لأن من لا يبدع في مثل هذه المواجهات عليه أن يتوقف عن ممارسة الكرة".

وأكد "شراحيلي" أن فريقه كان سيئًا في الشوط الأول بسبب الهدف المبكر في شباكهم، لكنهم عادوا إلى التألق في الشوط الثاني بفضل تعليمات الجهاز الفني.النصر ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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