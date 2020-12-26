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فرنسا تستقبل أول جرعات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

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فرنسا تستقبل أول جرعات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا فرنسا تستقبل أول جرعات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

10:06 م السبت 26 ديسمبر 2020

باريس - (أ ش أ):
وصلت أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر وبايونتيك، إلى فرنسا اليوم السبت، استعدادا لبدء حملة تلقيح غدا الأحد.
وذكرت قناة (فرانس 24 ) أن الشحنة الأولى تتضمن 19 ألفا وخمسمائة جرعة، وستُعطَى أولى جرعات اللقاح في منشأتين لكبار السن في سيفرون بضواحي باريس وفي ديجون وسط شرق البلاد.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20 ألفا و262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و159 وفاة بالمستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك وسط مخاوف متزايدة من موجة جديدة من الفيروس في ثاني أكبر بمنطقة اليورو.

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