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لرئيس جنوب أفريقيا: "سد النهضة يجب أن يحفظ حقوق المائية"

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السيسي لرئيس جنوب أفريقيا: "سد النهضة يجب أن يحفظ حقوق مصر المائية" لرئيس جنوب أفريقيا: "سد النهضة يجب أن يحفظ حقوق المائية"

مصراوي Masrawy

09:17 م السبت 26 ديسمبر 2020

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب افريقيا.

وأكد الرئيس مجددًا ثوابت موقف من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، واتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربًا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق.

أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك بعضا من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيسان التطلع لاستغلال الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب أفريقيا على الصعيد الثنائي، وعلى الصعيد القاري والدولي، لما للدولتين من ثقل سياسي مهم يخدم المصالح الأفريقية ككل.

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