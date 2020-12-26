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الأردن : لا نية لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر

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الأردن : لا نية لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر الأردن : لا نية لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر

جى بي سي نيوز :-  قال وزير النقل مروان الخيطان، الجمعة، إنه لا نية أو توجه أو دراسة للحكومة لإغلاق مطارات الأردن أمام حركة السفر.

وأضاف، الخيطان :  الوزارة تتابع إجراءات الطيران، وحركة المسافرين والقادمين بشكل مستمر، وتقوم بتقييم الإجراءات المتبعة في المطارات.

وأشار، إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة هي الجهة المختصة لتقييم الحالة الوبائية في الأردن وخارجه فيما يتعلق بالوضع الوبائي فيه، حيث توصي بأي قرارات تراها مناسبة حسب المعلومات المتوافرة لديها لمجلس الوزراء، لمنع أي انعكاسات سلبية على الوضع الوبائي في الأردن.

وفيما يتعلق بقرار إيقاف رحلات المسافرين مع بريطانيا، أكّد الخيطان، أن استمرار تنفيذ القرار يعتمد على المعلومات الموثوقة التي توصي بها لجنة الأوبئة عن تداعيات تحور .

وبين، الخيطان، أن العمل على الإجراءات والبروتوكول الصحي المعلن مسبقا داخل المطارات مستمر؛ للحفاظ على الوضع الوبائي داخليا ، وفق المملكة . 

وكانت اللجنة المشكلة لغايات إعادة تشغيل الرحلات المنتظمة إلى المملكة، قد قررت السماح للمسافرين القادمين للأردن، بمغادرة المطار دون انتظار نتائج فحص (PCR) للكشف عن فيروس كورونا.

وسيجري إبلاغ القادمين بنتائج فحوصاتهم برسائل نصية تصل إلى هواتفهم من خلال المختبر المختص.

وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم علي العايد، قال سابقا إنّ الحكومة قررت إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة (الترانزيت) القادمة من بريطانيا، اعتبارا من الاثنين 21 كانون الأول/ديسمبر 2020، وحتى 3 كانون الثاني/ يناير 2021.

وعلقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها الجوية أيضاً إلى تبعا لقرار هيئة تنظيم الطيران السعودية، ولمدة أسبوع، بعد تعليق السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.

كما علقت رحلاتها من مطار الكويت الدولي وإليه بعد إغلاق دولة الكويت منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية لغاية 1 كانون الثاني/يناير 2021 المقبل.

جي بي سي نيوز

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