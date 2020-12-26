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العثور على جثة شخص في ترعة الكلابية جنوبي الأقصر

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العثور على جثة شخص في ترعة الكلابية جنوبي الأقصر العثور على جثة شخص في ترعة الكلابية جنوبي الأقصر

مصراوي Masrawy

08:59 م السبت 26 ديسمبر 2020

الأقصر- محمد محروس:

عثر أهالي قرية الدير بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، على جثة شخص في العقد الرابع من عمره غارقاً في مياه ترعة الكلابية أمام العمائر السكنية بقرية الدير.

تلقى اللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الدير تفيد بالعثور على جثة "حجاج.س. م "، 49 سنة، مقيم بمنطقة أبو الجود شارع سالم بمدينة الأقصر .

انتقل إلي مكان الواقعة القيادات الأمنية والتنفيذية، وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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