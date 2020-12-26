التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخًا بالستيًّا من محافظة عمران وسقط داخل الجوف

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"المالكي" أكد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الصارمة لتدمير هذه القدرات وحماية المدنيين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم السبت (26 ديسمبر 2020م) صاروخًا بالستيًّا من محافظة (عمران) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة (الجوف / شرق اليتمة).

وأوضح العميد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية، وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.