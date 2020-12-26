​​نقيب الإعلاميين ينعى المستشار لاشين إبراهيم: فقدنا رمزًا قضائيًا كبيرًا

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مصراوي Masrawy

نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة متأثرًا بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "المرحوم المستشار لاشين ابراهيم أدى مهامًا وطنيًا كبيرًا في مجالي القضاء والإشراف على الانتخابات التشريعية والنيابية، وكان رجلًا وطنيًا من الطراز الأول وبذل مجهودًا كبيرًا في اكتمال الغرفتين التشريعيتين لاستكمال الاستحقاقات البرلمانية لمجلس الشيوخ ثم النواب".

واختتم نقيب الإعلاميين بيانه، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناتة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. ​