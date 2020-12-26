أخبار عاجلة

قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم -
مساء dmc - أمين عام مجلس النواب يتحدث عن استقبال نواب مجلس 2020 -
مساء dmc - البرلمان يواصل استقبال نواب "مجلس 2020" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​نقيب الإعلاميين ينعى المستشار لاشين إبراهيم: فقدنا رمزًا قضائيًا كبيرًا

Print
​​نقيب الإعلاميين ينعى المستشار لاشين إبراهيم: فقدنا رمزًا قضائيًا كبيرًا ​​نقيب الإعلاميين ينعى المستشار لاشين إبراهيم: فقدنا رمزًا قضائيًا كبيرًا

مصراوي Masrawy

01:30 ص السبت 26 ديسمبر 2020

نعى نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة متأثرًا بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له: "المرحوم المستشار لاشين ابراهيم أدى مهامًا وطنيًا كبيرًا في مجالي القضاء والإشراف على الانتخابات التشريعية والنيابية، وكان رجلًا وطنيًا من الطراز الأول وبذل مجهودًا كبيرًا في اكتمال الغرفتين التشريعيتين لاستكمال الاستحقاقات البرلمانية لمجلس الشيوخ ثم النواب".

واختتم نقيب الإعلاميين بيانه، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناتة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. ​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية