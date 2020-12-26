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الأعداد تتزايد .. تسجّل 1133 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة

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الأعداد تتزايد .. مصر تسجّل 1133 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة الأعداد تتزايد .. تسجّل 1133 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة
"مجاهد": بلغ إجمالي المصابين 130126 من بينهم 108985 متعافيًا

الأعداد تتزايد .. مصر تسجّل 1133 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 511 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة؛ ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 130126 حالة، من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالات وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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